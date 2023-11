Da Como al Lago di Lugano: un viaggio tra arte e natura

Nel punto più settentrionale dell'Italia, al confine con la Svizzera, si aprono due meravigliosi laghi in successione: il Lago di Como e il Lago di Lugano. Non si tratta solamente di due grandi specchi d'acqua incastonati in uno scenario incantevole, ma di emblemi di un territorio affascinante, tanto dal punto di vista paesaggistico, quanto per la ricchezza artistica e culturale. Una ricchezza che si manifesta nella continua sperimentazione architettonica e nella diversità di opere d'arte che collegano il passato al presente.

Partendo da Como e procedendo verso le alture di Brunate, per poi attraversare il breve tratto italiano del Lago di Lugano e varcare il confine in Svizzera, si ha l'opportunità di seguire un itinerario in cui la tradizione si fonde con la modernità. Un’esperienza che non riguarda solamente gli edifici e le strutture architettoniche, ma abbraccia anche le tradizioni locali, la gastronomia e la cucina.

Un territorio certamente da esplorare, perfetto per una vacanza rilassante e rivitalizzante sulle rive dei laghi, che offre anche l'opportunità di intraprendere un tour entusiasmante e divertente tra laghi e montagne, ideale per tutta la famiglia. Un'esperienza indimenticabile che mescola la bellezza naturale con la cultura e la tradizione di una regione straordinaria.

Da Como a Brunate: un’esperienza ineguagliabile tra relax e natura

Como è una meta gettonata dai turisti provenienti da ogni angolo del mondo. Questa città emana un'atmosfera di eleganza e un leggero fascino retro, in cui edifici d'epoca, monumenti storici e testimonianze del passato si intrecciano armoniosamente con opere d'arte contemporanea e strutture moderne. Como è un luogo piacevole e vibrante, un punto di partenza ideale per esplorare le maestose montagne e i vicini laghi svizzeri. La cittadina è ricca di negozi e locali accoglienti, perfetti per trascorrere piacevoli pomeriggi e serate.

Da Como, è possibile intraprendere una minicrociera via lago per ammirare le splendide ville storiche che costeggiano la riva. Oppure si può prendere il battello per Bellagio, il luogo in cui i due bracci del Lago di Como si incontrano.

Un'escursione imperdibile per chi si trova anche solo di passaggio a Como è una visita a Brunate, situata sulla cima della collina che sovrasta la città. Il paesino è facilmente raggiungibile a piedi lungo i sentieri, ma la risalita con la suggestiva funicolare è altrettanto affascinante. Brunate costituisce un luogo ideale per rilassarsi e trascorrere il pomeriggio ammirando il magnifico panorama. Da qui, si può godere di una vista che si estende su tutto il Lago di Como, fino alle imponenti montagne lungo il confine svizzero. Un luogo di pace e bellezza da esplorare, che offre una prospettiva diversa sulla magnifica regione circostante.

Lugano, una cittadina svizzera dal cuore italiano

A poche decine di chilometri da Como, si raggiunge Lugano, una delle città svizzere più influenzate dall'italianità, punto di partenza ideale per esplorare il Lago di Lugano e la bellezza del Canton Ticino.

Una delle peculiarità di Lugano è l'importanza che la città attribuisce all'arte. Il Museo Lugano Arte e Cultura (LAC), con la sua affascinante architettura situata proprio sulle sponde del lago, è dedicato all'arte originaria sia della Svizzera che dell'Italia. Oltre a un ricco patrimonio artistico, il LAC ospita anche un teatro e una sala da concerto, offrendo un ampio spettro di esperienze culturali.

Così come quello di Como, anche il Lago di Lugano rappresenta uno scenario ideale per una rilassante crociera, che permette di ammirare il fascino del paesaggio ticinese da una prospettiva del tutto nuova. Una sosta a Lugano è anche l'occasione perfetta per gustare la cucina locale. La cucina del Canton Ticino è semplice ma ricca di sapore, con una forte enfasi sugli aromi e i sapori del territorio. Qui è possibile assaporare piatti a base di pesce di lago, salumi, specialità a base di formaggio, castagne, frutta secca e miele, riservando al palato un'esperienza culinaria molto particolare.

Resort Parco San Marco, un’oasi di relax tra Lugano e Como

Il Parco San Marco Lifestyle Beach Resort è davvero un'oasi di lusso e comfort situata in uno straordinario tratto di territorio tra Lugano e Como, dove il Ceresio si estende ancora entro i confini italiani. Un hotel ai piedi del Lago di Como che offre un'ospitalità di altissimo livello, arricchita dall'esperienza multisensoriale dei suoi due innovativi centri SPA, il tutto immerso in un parco naturale di 40.000 metri quadri, con spiaggia privata e un'ampia area boscosa.

Il resort mette a disposizione dei suoi ospiti tre eleganti e lussuose strutture ricettive, che mantengono comunque l'atmosfera familiare e accogliente tipica delle strutture turistiche italiane.

È possibile scegliere in base al proprio stile di viaggio e alle preferenze personali e familiari. L'hotel 5 stelle Superior ARIA Retreat & SPA offre 15 magnifiche suite lusso con vista sul lago, e un fantastico centro SPA di 1500 metri quadrati con piscina riscaldata. L'hotel 4 stelle Superior Parco San Marco offre camere, appartamenti e suite raffinate, anch’esse con vista panoramica. In alternativa, la Dependence del Parco, è un hotel 4 stelle dedicato a coloro che cercano la tranquillità di un miniappartamento immerso nella natura del parco e desiderano un ambiente elegante e confortevole ma informale.

Il Parco San Marco Lifestyle Beach Resort è impegnato a offrire il massimo lusso e comfort a tutti i suoi ospiti, incluse le famiglie con bambini molto piccoli, in un ambiente sicuro e protetto, circondato dalla natura e con un paesaggio senza paragoni. Un luogo perfetto per una vacanza in famiglia altrettanto perfetta.