Ciak si gira alla Certosa Reale di Collegno: concluse le riprese per una serie tv tedesca

Si sono concluse le riprese alla Certosa Reale di Collegno che in questi giorni si è trasformata in set cinematografico. Abiti e carrozze ottocentesche per la realizzazione di una serie tedesca.

Al progetto ha partecipato anche Film Commission Torino Piemonte che sul progetto al momento mantiene il riserbo.

“Una pellicola che ci riporta indietro nel tempo, direttamente a San Francisco e nella New York di fine '800, senza dover prendere l'aereo o la macchina del tempo”, commenta con entusiasmo il sindaco di Collegno Francesco Casciano.