8 milioni di indirizzi detengono almeno 1.000 dollari di Bitcoin, Everlodge ed Ethereum in un trend rialzista

Gli indirizzi di Bitcoin (BTC) che detengono almeno 1.000 dollari di criptovaluta, pari a 0,028 BTC, hanno raggiunto il livello record di 8 milioni. Inoltre, anche Ethereum (ETH) sta riscuotendo molto interesse dopo essere riuscito a scalare ulteriormente le classifiche. Everlodge (ELDG), invece, si sta accumulando grazie alle opportunità di reddito passivo che offre a investitori e trader. Oggi analizzeremo le performance di ciascuna criptovaluta per vedere fino a che punto possono salire.

Bitcoin raggiungerà 37.299,27 dollari entro la fine del 2023

Ethereum può salire a 2.335,71 dollari entro la fine del quarto trimestre

Everlodge aumenterà il suo valore del 3.800%

Il Bitcoin (BTC) ha raggiunto un'importante pietra miliare

Il Bitcoin (BTC) sta ricevendo un'attenzione significativa in quanto gli indirizzi che detengono più di 1.000 dollari hanno raggiunto un'importante pietra miliare. In particolare, oggi più di 8 milioni di indirizzi detengono questa quantità di Bitcoin. Questo dato si basa sui dati di Blockware Solutions e Glassnode e rappresenta un segnale positivo per il futuro della criptovaluta.

Per quanto riguarda la recente performance del prezzo del Bitcoin, la criptovaluta è scambiata tra 34.163,16 e 35.752,94 dollari. Inoltre, negli ultimi 30 giorni, il valore della criptovaluta è aumentato del 26% e la sua crescita annuale è del 65,6%. La capitalizzazione di mercato del Bitcoin è pari a 688.317.758.212 dollari, con un dominio del 49,788%. Secondo i dati del grafico, la previsione del prezzo del Bitcoin lo colloca a 37.299,27 dollari entro la fine del 2023.

Anche Ethereum (ETH) è rialzista sui grafici e si dirige verso l'alto. La criptovaluta ha registrato un forte aumento dei volumi, con un'impennata del 32% nelle ultime 24 ore. Nel corso della scorsa settimana, il valore della criptovaluta ETH è passato da 1.785,51 dollari a un massimo di 1.901,37 dollari.

Inoltre, la criptovaluta è salita del 15,8% sul grafico mensile, rendendo Ethereum uno dei principali acquirenti. Inoltre, la capitalizzazione di mercato di Ethereum è di 228.351.607.841 dollari, il che indica un dominio del mercato del 16,52%. Gli analisti sono ora ottimisti sul suo futuro e, secondo le previsioni del prezzo di Ethereum, può raggiungere i 2.335,71 dollari entro la fine del 2023.

Everlodge (ELDG) offre agli utenti un modo semplice per ottenere un reddito passivo

Everlodge è un nuovo mercato immobiliare che cambierà completamente il modo in cui le persone accedono al mercato da 280 trilioni di dollari.

Tradizionalmente, gli immobili possono costare milioni di dollari. Ciò significa che gli investitori devono avere accesso a una quantità enorme di capitale, dell'ordine di milioni di dollari. Di conseguenza, il settore è rimasto chiuso solo all'élite. Tuttavia, Everlodge democratizzerà l'accesso rendendolo accessibile a chiunque.

Le proprietà saranno coniate come NFT e poi saranno frazionate. In questo modo, chiunque può acquistare una frazione di una proprietà a soli 100 dollari. Se si tratta di una proprietà in affitto, gli investitori ottengono un reddito passivo basato sulla loro percentuale di proprietà ogni volta che viene affittata.

Inoltre, il token ELDG può essere puntato, fornendo un reddito passivo ancora maggiore. Attualmente il token viene scambiato a 0,023 dollari. Al momento del lancio, gli analisti prevedono una crescita del valore della criptovaluta del 3.800%.

