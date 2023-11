Pensionato di Moncalieri vittima della 'truffa dell'abbraccio"

L'ultima frontiera dei raggiri ai danni degli anziani si chiama "truffa dell'abbraccio": donne che incrociano i pensionati lungo la strada, fingendo di conoscerli come fossero vecchi amici, ma che aspettano solo il momento buono per derubarli.

I fatti successi in via Pastrengo

L'ultima vittima è stato un pensionato di Moncalieri: i fatti sono successi nella giornata di ieri, martedì 7 novembre, in zona via Pastrengo. L'uomo è stato avvicinato da una donna che con una scusa lo ha portato nell'androne di un palazzo, una volta lì lo ha stretto in un caloroso abbraccio che però non celava affetto ma solo il modo di poter arrivare al portafoglio dell'uomo.

L'anziano, quando si è accorto di essere stato raggirato, ormai era tardi, perché la donna in pochi istanti si è dileguata. Così non ha potuto fare altro che sporgere denuncia per l'accaduto.