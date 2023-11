Traffico pressoché bloccato sulla A5 Torino-Aosta tra Scarmagno e Ivrea in direzione Aosta dopo un incidente autonomo.

Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma l'auto ha sbadato finendo all'interno del cantiere dove c'è una sola corsia per senso di marcia. Anche per questo il traffico è praticamente bloccato in entrambe le direzioni. Le operazioni di recupero sono difficoltose in quanto il veicolo è completamente distrutto e non è marciante.