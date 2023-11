Treni, Avetta tuona: “Ivrea ha diritto a un collegamento metropolitano con Torino”

“Questa mattina, con tanti sindaci del Canavese, abbiamo preso il treno Ivrea-Torino delle 7.41, innanzitutto per esprimere la nostra solidarietà ai tanti pendolari, che, nonostante i disagi e disservizi quotidiani credono ancora nel trasporto pubblico locale su ferrovia. Che ad oggi è la forma di mobilità più sostenibile. Ma soprattutto per dire con chiarezza alla Giunta Cirio che è inaccettabile che Ivrea e questa linea ferroviaria siano ancora escluse dal sistema ferroviario metropolitano di Torino. Ivrea e questa parte di Canavese hanno diritto ad un collegamento metropolitano con il capoluogo”. Lo afferma il consigliere regionale Alberto Avetta (Pd), che questa mattina ha viaggiato sul treno delle 7,41 della linea Aosta-Ivrea-Torino insieme ai sindaci canavesani.

“La Regione Piemonte deve correggere questa assurdità ed estendere fino ad Ivrea la SFM8 (Lingotto-Chivasso) e poi, ad elettrificazione completata, fino al confine di Carema con la Valle d’Aosta. È inaccettabile oggi che Ivrea sia l’unica città dell’area metropolitana non servita dal servizio ferroviario metropolitano. Il capoluogo ha bisogno di connettersi con il suo territorio e il trasporto su ferro è l’infrastruttura fondamentale di questa connessione. È inutile riempirsi la bocca di sviluppo economico e attrattività del Canavese, quando manca una infrastruttura primaria. Garantire un servizio ferroviario adeguato è indispensabile non solo per le ricadute ambientali e turistiche ma anche se vogliamo rilanciare le prospettive del Tribunale come quelle dell’ospedale di Ivrea. Lo dobbiamo ai tanti canavesani che raggiungono ogni giorno Torino e alle tante persone che sceglierebbero di lavorare ad Ivrea se fosse garantito un servizio ferroviario metropolitano”.