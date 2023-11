Moncalieri: "C'è un cadavere nel Sangone": l'allarme di un passante fa partire le operazioni di recupero

Il cadavere di una donna è emerso dalle acque in secca del Sangone, questa mattina a Moncalieri. Carabinieri, polizia municipale e vigili del fuoco sono subito accorsi sul luogo, il ponte di corso Roma, dopo la segnalazione di un passante che ha avvertito il 112. Da quel momento sono partite le operazioni di recupero del cadavere, che hanno coinvolto anche i sommozzatori.

Cadavere portato all'obitorio del Santa Croce

Quando il cadavere sarà a disposizione dei medici per l'autopsia, si cercherà di ricostruire l'accaduto. Al momento non si conosce l'identità della vittima ma dai primi rilievi sembra che il corpo sia rimasto in acqua per almeno un paio di giorni.

Potrebbe essere una clochard

Il corpo della donna, di un'età ancora difficile da quantificare, è stato portato all'obitorio dell'ospedale Santa Croce. I carabinieri di Moncalieri non escludono alcuna pista, compresa quella che si tratti di una clochard di cui non si avevano più notizie da qualche giorno.