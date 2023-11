Blitz contro la mala movida di Santa Giulia. Locale sequestrato dalla polizia locale

Le squadre della polizia locale della circoscrizione 7 e il comando di via Bologna da diversi mesi tenevano d'occhio il locale di via Balbo 11/D. Gli agenti avevano notato che il locale era frequentato da giovanissimi. Il locale sequestrato era stato più volte segnalato come uno dei locali più problematici della movida di Santa Giulia, fenomeno da tempo noto per i problemi di disturbo alla quiete pubblica sempre più in crescita.