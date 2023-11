Poco prima delle ore 15 di oggi, lunedì 13 novembre, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via delle Chiuse a Sant’Ambrogio per un incendio che coinvolgeva un macchinario all’interno di una ditta di lavorazioni metalliche.

Sul posto la squadra 41 di Grugliasco, la squadra e l’autobotte di Borgone/Sant’Antonino e il carro fiamma della sede centrale oltre che due ambulanze del 118.