Quando la stella è cadente, Michelin "punisce" Casa Vicina: "Non ci spieghiamo il perché. Una doccia fredda"

"Una doccia fredda". Così hanno reagito, lo chef Claudio Vicina e tutto il suo staff, alla pubblicazione della Guida Michelin 2024. La dolorosa sorpresa, infatti, è stata di scoprire che la loro stella non c'era più.



Il ristorante, che per tradizione propone un menu sulla base della tradizione piemontese, ma che non ha mai disdegnato di sperimentare e mettersi alla prova (come nel caso della bagna cauda rivisitata, rendendola "da bere"), si trova ai piani alti dell'edificio che ospita Green Pea. E da qualche ora, lo sguardo che domina sulle case di Nizza Millefonti e sulla collina torinese è velato da un'ombra di malinconia.