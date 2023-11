Il robot chirurgico entra in sala operatoria all'Ospedale di Biella a inizio 2024, FOTO e VIDEO

Al Degli Infermi di Biella è proseguito l’iter per l’introduzione della robotica nel presidio biellese.

Nei giorni scorsi presso il nosocomio è stata consegnata la piattaforma Da Vinci XI IS4000, del valore di 2,5 milioni di euro, grazie al supporto finanziario della cordata guidata da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella unitamente a Fondo Edo Tempia e Amici dell’Ospedale.

A seguito dell’installazione della piattaforma, il cronoprogramma si articola in un’ulteriore fase di formazione delle équipe chirurgiche, anestesiologiche ed infermieristiche e il training preliminare che prevede anche l’avvio delle prime procedure chirurgiche tutorate. A conclusione di tale periodo che consentirà ad inizio dicembre di entrare a tutti gli effetti in una fase più operativa del progetto, è stato previsto un evento per presentare il pieno raggiungimento dell’obiettivo con i primi risultati derivanti dall’avvio dell’attività. In questo modo, l’introduzione della robotica nel blocco operatorio di Biella entrerà progressivamente a regime, così come previsto per la celebrazione del decennale, in tempo utile per l’inizio del 2024.