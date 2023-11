Piazza Rivoli, il vascone di cemento "taglia" le strisce pedonali. Foglietta: "Le spostiamo per sicurezza"

In piazza Rivoli le strisce pedonali si interrompono bruscamente contro un vascone di cemento. Negli scorsi mesi chi attraversava la zebre su corso Trapani si è ritrovato davanti il muretto di una struttura, che presumibilmente verrà riempita di terriccio per divenire un’aiuola. A denunciare il tema in Sala Rossa, definendola ironicamente “una gustosa novità per i pedoni”, il consigliere di Fratelli d’Italia Enzo Liardo.

Fine cantiere fine novembre

“I lavori di piazza Rivoli – ha replicato l’assessore alla Mobilità Chiara Foglietta - non sono ancora conclusi: rimangono da attuare alcune lavorazioni” tra cui “il rifacimento dei raccordi di tappeto di usura nei pressi degli attraversamenti rialzati” e “l'allargamento del naso sull'angolo di piazza Rivoli – corso Trapani lato est”. La fine del cantiere è fissata a fine novembre.

Migliorata visibilità e sicurezza

L’attraversamento pedonale su corso Trapani è stato modificato, creando una curva con il vascone, per “evitare che pedoni e ciclisti attraversassero, con grandissimo rischio, la corsia rlservata ai mezzi pubblici”. Le vecchie strisce pedonali non consentivano infatti di avere la giusta visibilità a causa della barriera verticale di protezione del sottopasso.

La larghezza delle zebre è rimasta la stessa, ma sono state solo leggermente spostate. “I pedoni ed i ciclisti – ha concluso Foglietta -continueranno, quindi, ad avere ciascuno la propria corsia, con un rallentamento forzato per le biciclette”.