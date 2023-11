Aurora: dopo 4 anni riapre il parcheggio di San Pietro in Vincoli e accontenta tutti

Il “nuovo” parcheggio di San Pietro in Vincoli ha messo d'accordo tutti. Lo spazio, chiuso da 4 anni dopo lo sgombero del Mercato del Libero Scambio , un progetto voluto e finanziato dalla giunta Appendino, è stato riaperto pochi giorni fa riscontrando una apprezzamento unanime da parte di politica e comitati.

L'intervento

L'area, situata tra l'ex cimitero di San Pietro in Vincoli, il Sermig, strada del Fortino e via Francesco Cirio, nel suo rinnovamento dispone di 75 posti auto. Nell'ambito del progetto Valdocco Vivibile contiene soluzioni interessanti anche dal punto di vista ambientale: “L'apertura - spiega il presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri – è un grande risultato per il quartiere: l'area è completamente riqualificata grazie alla piantumazione di 30 nuovi alberi e alla realizzazione di nuove aiuole con pavimentazione drenante per conservare le acque meteoriche; ringraziamo l'assessora Foglietta per l'intervento”.

Un risultato atteso da tutti

La notizia è stata accolta con soddisfazione anche dall'opposizione alla Sette: “Si tratta - dichiara la consigliera della Lega Daniela Rodia – di una riapertura di cui beneficeranno tutti: residenti, commercianti, clienti del mercato e utenti dell'ospedale Cottolengo. Sono molto soddisfatta perché l'assessora Foglietta è riuscita a rispettare i tempi annunciati in Commissione lo scorso 10 ottobre e, per questo, la ringrazio”.

L'attesa era molta anche da parte dei comitati, che chiedevano la riapertura da tempo: “Il parcheggio - commentano da Associazioni e Comitati Riuniti di Porta Palazzo – è stato riaperto per la gioia di residenti e non solo, completamente rimesso a nuovo e finalmente a disposizione del quartiere”.