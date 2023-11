"Gtt bocciata": gli attivisti di Azione studentesca protestano davanti all'istituto Colombatto

Hanno srotolato uno striscione questa mattina, davanti all'istituto Colombatto, per criticare le condizioni del trasporto pubblico e il caro prezzi. Sono gli attivisti di Azione studentesca, che hanno protestato mettendo nel mirino l'azienda pubblica con un eloquente "Gtt bocciata".

“In un’Italia dove il caro vita è sempre più pesante sulle spalle di famiglie e giovani, - afferma il movimento - GTT e il Comune pensano solo ad alzare i prezzi di biglietti e abbonamenti e a scioperare, come accadrà fra meno di due giorni. Questo offrendo un servizio sempre più scadente, fatto di ritardi infiniti, corse cancellate, stazioni inaccessibili: cose di cui gli studenti ormai sono stanchi".

"Riguardo al tanto acclamato bonus trasporti invece, GTT non è nemmeno capace di rendere il suo sito agibile per farne richiesta: continui crash e problemi di accredito del servizio: insomma un disastro su tutta la linea", concludono. “Per non parlare poi dell’assurdo cortocircuito ambientalista portato da tutto questo: persone costrette a utilizzare la macchina anziché i mezzi pubblici poiché troppo scadenti, decisamente una bella barzelletta”.