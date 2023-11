Ennesimo incidente in tangenziale, un’altra mattina da incubo sulle strade del Torinese. Il sinistro è avvenuto all’altezza di Collegno, in direzione Milano: quattro i veicoli coinvolti. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate al Pronto Soccorso di Rivoli in codice verde. Il traffico è in tilt, congestionato in entrambe le direzioni.