Campidoglio: ladro a volto scoperto ruba cellulare in un negozio di calzature

Furto nella giornata di ieri a borgo Campidoglio: un ladro a volto scoperto ha infatti rubato un telefono cellulare in un negozio di calzature di via Nicola Fabrizi a Torino, durante l'orario di apertura.

I fatti

Il malvivente, ripreso chiaramente dalle telecamere di videosorveglianza installate all'interno del locale, dopo aver atteso il momento più propizio ed essersi guardato intorno per valutare il da farsi, ha approfittato di un momento di distrazione della commessa per prendere il telefonino dal balcone e dileguarsi avendo cura di non essere visto.

Le reazioni

Il fatto ha immediatamente scatenato le reazioni della politica: “Grazie alle telecamere – ha dichiarato il capogruppo della Lega in Circoscrizione 4 Carlo Emanuele Morando – il ladro ha un volto. Quelle stesse telecamere di cui ho chiesto l'installazione per controllare tutta la via: richiesta respinta dalla maggioranza di centrosinistra”.

Anche i cittadini vogliono far sentire la propria voce: “Ci chiediamo - ha commentato Barbara Bordon del comitato Torino BCPS – quando Comune e Circoscrizione 4 prenderanno in seria considerazione l'aumento della microcriminalità nel quartiere Campidoglio”.