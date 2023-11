A Torino, la Biennale Internazionale di Sugar Art 2023

A Torino dal 23 al 27 novembre 2023, si terrà la Biennale internazionale di Sugar Art, nella splendida cornice dell’Accademia Albertina. Un evento nato dall’idea di Mary Cocciolo, organizzato e curato con la sorella Nuni Cocciolo, promosso dall’Associazione D.I.V.A. e il contributo del Consiglio Regionale del Piemonte e la Consulta Femminile Regionale.

Con 80 opere straordinarie create da artisti provenienti da tutto il mondo, la Biennale di Sugar Art 2023 è un omaggio all’espressione artistica che trova le sue radici nel cake design commestibile trasformando dolci e pasticceria in autentiche opere d’arte.

In particolare, in questa seconda edizione, la Biennale celebra “La figura femminile nell’arte contemporanea – lo zucchero diventa arte”. Attraverso l’uso di ingredienti come lo zucchero e la pasticceria, gli artisti danno vita a creazioni uniche, sorprendenti e affascinanti, che vanno oltre il mero scopo decorativo, per essere esposte e consentire al pubblico di apprezzare la bellezza e la creatività, in un mondo di dolci meraviglie visive.

Le opere presentate alla biennale di Sugar Art, rappresentano un intrigante connubio tra l’estetica, l’abilità artigiana e la passione per la pasticceria, dimostrando come l’arte possa emergere in forme inaspettate e attraverso mezzi insoliti.

La mostra va oltre la pura esposizione artistica, trasmettendo emozioni e riflettendo sull’attualità. Proprio in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la Biennale ospiterà uno speciale dedicato a sensibilizzare il pubblico su questa tematica.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, e offrirà una serie di workshop e minieventi condotti dalle curatrici e dagli artisti internazionali presenti. In questo contesto, la Biennale di Sugar Art si propone come tappa imperdibile per gli amanti dell’arte e della pasticceria, unendo tradizione, creatività e innovazione in un’unica esperienza straordinaria.



Inaugurazione giovedì 23 novembre ore 17.

Orario Mostra: 10-18 / ingresso gratuito.

Luogo: Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino (Via Accademia Albertina 6 – 10123 Torino)

Direzione artistica, interviste e workshop: Mary Cocciolo – 3311261574

Biennalesugarart2023@gmail.com