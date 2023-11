Al Cap10100, concerto di Natale dell'associazione Anemon

’associazione Anemon organizza sabato 18 novembre alle ore 21, al teatro CAP 10100 in Corso Moncalieri 18 a Torino, il Concerto di Natale con The White Gospel Group.

The White Gospel Group proporrà un repertorio gospel di impronta americana più moderno, che ci porterà nel clima Natalizio con i classici brani natalizi e contaminazioni pop e rock. Lo spettacolo è coinvolgente, entusiasmante e trascinerà il pubblico con l’energia della musica gospel, in una serata piacevole che sarà anche l’occasione per ritrovarci in amicizia.

The White Gospel Group nasce nel novembre del 1993, portando in Italia la musica Gospel. In trent’anni di attività, il coro di 20 elementi diretto dal maestro Enrico Rossotto, accompagnato da una band di quattro musicisti, ha con entusiasmo portato un messaggio di gioia, speranza e bellezza, raggiungendo con la musica un grande pubblico e ricevendo numerosi riconoscimenti in ambito musicale e sociale.

Recentemente The White Gospel Group è stato ricevuto da Papa Francesco e si è esibito in Vaticano.

Anemon ODV interviene su tipologie diverse di progetti per aiuti ad associazioni o missioni già esistenti e ben radicate nel loro contesto. I suoi interventi sono in campo tecnico, sanitario o di aiuto finanziario.

Per Prenotazioni

Donazione € 35

sul cc Anemon ODV

INTESA SAN PAOLO: IT 08 X03069 09606 100000115537

Causale: Erogazione liberale concerto del 18/11/23 Nome Cognome Codice Fiscale