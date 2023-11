Donna tenta il suicidio dal ponte Umberto I. Ma gli agenti di Polizia la prendono e la mettono in salvo

Stava per gettarsi dal ponte Umberto I di Torino nelle acque del Po, per togliersi la vita. Ma una passante ha visto la scena e ha chiesto a una volante della Polizia di intervenire. Gli agenti si sono subito messi in azione e hanno preso la ragazza, salvandola.



E' successo nei giorni scorsi, a Torino. Erano da poco passate le 10 quando una signora vede una giovane donna tentare il suicidio da un ponte che collega il centro della città con la collina. La ragazza si trovava su uno dei piloni di sostegno del ponte Umberto I, già dalla parte esterna del parapetto.