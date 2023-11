Falchera, auto in fiamme sul lato dell'autostrada, a poca distanza dai Laghetti [FOTO]

Una vettura divorata dalle fiamme in zona Falchera, non distante dai laghetti

Un'auto accostata a bordo strada, divorata dalle fiamme. E' questa la scena che si sono trovati davanti agli occhi i passanti che poco fa sono transitati nella zona di Falchera.



La vettura si trova lungo l'autostrada e a poca distanza dai Laghetti che condividono il nome con il quartiere di Torino. Ignote le cause che hanno dato origine al rogo. Al momento non si registrano particolari criticità per il traffico.