Moncalieri, oltre 50 le donne che si sono rivolte allo sportello antiviolenza dall'inizio dell'anno

A Moncalieri il 25 novembre non è solo un cerchio rosso sul calendario, ma il contrasto alla violenza sulle donne è un impegno quotidiano: dall'inizio dell'anno sono già 56 le donne che si sono rivolte allo sportello antiviolenza.

Incremento del 30% rispetto allo scorso anno

Un incremento di oltre il 30% rispetto al 2022. Donne di tutte le età e classe sociale: per tre di loro è stata necessaria la collocazione in emergenza fuori casa e fuori città, perché l'orco che si trovava dentro le mura domestiche non ne voleva sapere di essere 'addomesticato'. Storie drammatiche ma anche una rete consolidata con le forze dell'ordine servizi sanitari e sociali. A Moncalieri, infatti, nella caserma dei carabinieri di corso Savona è attiva la stanza rosa, inaugurata lo scorso anno, frutto della collaborazione tra l'Arma e il Comune.

Di Crescenzo: "Un impegno quotidiano"

Questi dati confermano quanto il fenomeno sia ancora esteso e difficile da estirpare. I numeri li ha forniti l'assessore alla Persona Silvia Di Crescenzo, a pochi giorni dal 25 novembre, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: "Abbiamo predisposto un programma che prepara tutta la Città a celebrare il 25 novembre come merita. Per dire a tutte coloro che stanno vivendo una situazione difficile... Non siete sole!".

Tornando sul fenomeno della violenza, i numeri certificano che la maggior parte delle donne di Moncalieri che hanno chiesto aiuto hanno tra i 40 e i 59 anni, chiedono un sostegno psicologico, una consulenza legale ma anche essere accompagnate per presentare una denuncia. In totale 14 sono state coloro che, dopo essere arrivate allo sportello, hanno poi fatto denuncia. Meno di un terzo racconta di violenze fisiche, altre psicologiche (quasi la metà), ma la vessazione è anche di natura economica, rendendo così ancora più difficile liberarsi da quell'abbraccio spesso oppressivo.

Il programma delle iniziative per il 25 novembre

Moncalieri ha deciso di celebrare il 25 novembre con una serie di eventi nelle scuole e nei luoghi di vita delle persone (mercati, borgate, centri d'incontro) per promuovere il rispetto e contrastare ogni violenza e dare le informazioni sui servizi del territorio.

Il primo appuntamento sarà in Borgo San Pietro con la panchina rossa, mercoledì 22 novembre, poi tante tappe fino a sabato prossimo, quando sarà presentato il Calendario della Città realizzato dai fotografi di Moncalieri 365, dedicato alle donne vittime di violenza.