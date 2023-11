Non c'è pace per i trafori: ora chiude anche quello del Pino. Problemi e deviazioni almeno fino a metà dicembre

Chiusura in vista per il traforo del Pino fino alla metà del mese di dicembre

Non c'è pace per i trafori: dopo i problemi al Frejus e al Monte Bianco, anche quelli più piccoli si mettono "di traverso", creando difficoltà a traffico e spostamenti. Come nel caso del Traforo del Pino, che insieme alla strada che porta il suo nome (in realtà, la statale 10 Padana Inferiore) sarà chiuso da lunedì 20 novembre, presumibilmente fino alla metà del mese di dicembre, con l’esclusione dei giorni festivi e prefestivi, per consentire lavori di potatura degli alberi e di messa in sicurezza dell’intero asse stradale da parte di Anas e della divisione Verde e Parchi della Città di Torino.



Con il proseguire degli interventi sui tratti a monte e a valle della statale la viabilità potrà essere ulteriormente modificata con l’obiettivo di ridurre i disagi di chi è solito percorrere questa arteria stradale.