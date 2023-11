Giornata della Colletta Alimentare, in Piemonte donate quasi 600 tonnellate di cibo

In Piemonte si registra un +4% rispetto al 2022, con 594 tonnellate di cibo raccolto . Un grande successo, inaspettato, in un momento di difficoltà dovuto anche al caro prezzi, in cui la solidarietà si è fatta sentire a gran voce, ribadendo che fare del bene, fa bene. Sono stati 12.000 i volontari coinvolti, tra cui tantissimi giovani, molti anche universitari, come nel caso di un supermercato di zona Santa Rita coperto dai turni degli studenti del Camplus di Torino.

“Il gesto della Colletta si è ripetuto ieri per il 27esimo anno consecutivo, senza mai interruzioni neanche durante la pandemia. Un “gesto” che porta in sé un significato capace di far sperimentare e indicare la carità come dimensione fondamentale del vivere, come presupposto per una convivenza capace di costruire una prospettiva di pace, di solidarietà e di crescita comune” commenta Giovanni Bruno, Presidente di Fondazione Banco Alimentare. “Con la Colletta Alimentare aderiamo alla Giornata Mondiale dei Poveri indetta per oggi da Papa Francesco. Ringraziamo tutti coloro, in particolare i tantissimi giovani volontari, che con il loro sostegno, il loro impegno e il loro sacrificio hanno reso possibile il manifestarsi di una così grande condivisione e solidarietà” conclude il Presidente.