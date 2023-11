Topi d'appartamento a Moncalieri fanno razzia di monete antiche

Topi d'appartamento in azione nei giorni scorsi a Moncalieri, in zona stazione Sangone. I malviventi hanno forzato un ingresso e messo a soqquadro l'abitazione, alla ricerca di soldi e preziosi.

Razzia di monete antiche

Forse le informazioni in loro possesso non erano così precise e rischiavano di andare via a mani vuote, così non hanno trovato di meglio che fare razzia di alcune antiche monete che facevano parte di una piccola collezione.

Indagano i carabinieri

Ai proprietari di casa, una volta rientrati e scoperto l'accaduto, non è rimasto altro che dare l'allarme e sporgere denuncia. Sull'accaduto ora indagano i carabinieri.