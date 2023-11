Da Oltre la valle a Folle d'Amore: tutti i film "made in Piemonte" al 41TFF

Anche per la 41^ edizione del Torino Film Festival il comparto piemontese dell’audiovisivo sarà fortemente rappresentato.

Oltre la valle, film documentario e opera d’esordio di Virginia Bellizzi - prodotto da Silvia Innocenzi e Giovanni Saulini per Red Post Production – sarà presentato in Concorso domenica 26 novembre, nella sezione “Documentari Italiani”. Realizzato nell’arco di tempo di due anni, tra il 2022 e il 2023, in una valle al confine fra Italia e Francia, da sempre terra di transito, il progetto racconta il luogo dove si incrociano le vite dei migranti – che cercano di attraversare il confine e di arrivare in Francia, consapevoli di poter essere respinti alla frontiera - e quelle degli operatori di un centro di accoglienza.

Il tango della vita, diretto da Erica Liffredo, prodotto da B&B Film e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Piemonte Doc Film Fund, sarà anch’esso proiettato domenica 26 novembre al Cinema Romano, nell’ambito del DPA Doc/It Professional Award.

Lunedì 27 novembre sarà la volta di Sconosciuti Puri di Valentina Cicogna e Mattia Colombo - prodotto da Jump Cut di Sebastiano Luca Insinga con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Doc Film Fund - che sarà presentato agli accreditati e al pubblico nell’ambito delle proiezioni industry organizzate da TFI Torino Film Industry durante il TFF. Il documentario, che mette al centro la battaglia quotidiana di Cristina Cattaneo, antropologa forense che lotta per far sì che gli “sconosciuti puri”, persone morte senza poter essere identificate, non vengano persi e dimenticati – sarà preceduta dalla proiezione del cortometraggio Benzina di Daniel Daquino, con interpreti Riccardo De Filippis e Carolina Crescentini, prodotto da Lume Productions con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte – Short Film Fund.

A vent’anni dall’uscita in sala, lunedì 27 novembre, tornerà sul grande schermo il film cult di Davide Ferrario, l’iconico lungometraggio torinese Dopo mezzanotte, restaurato dal Museo Nazionale del Cinema, dove ha luogo lo stesso film, con il sostegno dell’ACE, tra i primissimi progetti sostenuti e promossi a livello internazionale da Film Commission Torino Piemonte.

Nella medesima giornata il TFF ospiterà, nella sua selezione ufficiale, il docufilm I 400 giorni. Funamboli e maestri prodotto da DO Cinema e Daniele Orazi in collaborazione con Archivio storico Istituto Luce Roma Lazio Film Commission e MIC e diretto da Emanuele Napolitano e Emanuele Sana: un viaggio lungo 12 mesi che ha come protagonisti 24 aspiranti attori e che ha portato alla creazione di un vivaio di talenti emergenti under 30. Il progetto – realizzato in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte – aveva avuto un momento di presentazione e confronto nell’edizione 2021 di TFI Torino Film Industry.

Prodotto da Rossofuoco di Davide Ferrario e diretto da Andrea Zambelli, A guardia di una fede - film documentario che racconta gli ultimi trent’anni della Curva Nord dell’Atalanta, dal 1993 ad oggi, attraverso gli occhi di Claudio “Bocia” Galimberti, una delle figure più carismatiche degli ultras bergamaschi - sarà presentato fuori concorso martedì 28 novembre: storia senza tregua di una vita ribelle, il documentario ripercorre 30 anni di vicende, dagli scontri degli anni ‘90 al vortice della repressione che ha portato ai processi e all’esilio da Bergamo, fino ad arrivare agli spalti vuoti ai tempi della pandemia.

Mercoledì 29 novembre - sempre nell’ambito delle proiezioni industry organizzate da TFI Torino Film Industry durante il TFF – si terrà l’anteprima italiana di Alien Food, lungometraggio diretto da Giorgio Cugno sviluppatosi all’interno del TorinoFilmLab e realizzato con il sostegno di FCTP.

Giovedì 30 novembre sarà la volta di Sedici millimetri alla rivoluzione, documentario diretto da Giovanni Piperno e realizzato con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte: un viaggio nel tempo – con le parole di Luciana Castellina e le immagini prodotte dal PCI che parla al presente, per raccontare cos’ha significato essere comunisti e cosa può ancora significare.

Folle d’amore – Alda Merini, TV Movie prodotto da Jean Vigo Italia e Rai Fiction per la regia di Roberto Faenza, realizzato l’autunno scorso per 6 settimane di riprese a Torino con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, verrà presentato fuori concorso in selezione ufficiale venerdì 1 dicembre: una biografia che racconta la poetessa e scrittrice – interpretata da Laura Morante e, per l’età giovanile, da Rosa Diletta Rossi- nei momenti più salienti della sua esistenza, con l’obiettivo di farla conoscere come donna e madre ancor prima che per i suoi numerosi successi letterari.

Il programma del 41° TFF vedrà inoltre la presenza, nel proprio cartellone, di due importanti autori torinesi come Mimmo Calopresti e Gianluca Tavarelli che accompagneranno, rispettivamente, il documentario “Gianni Versace, l’imperatore dei sogni” e il lungometraggio “Indagine su una storia d’amore”. Anche il Museo Egizio sarà protagonista al festival, con il documentario fuori concorso “Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio”, una narrazione straordinaria - con una guida d’eccezione: Jeremy Irons - per conoscere tesori, storie, volti, misteri del Museo più importante..