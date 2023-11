Christian Greco Torinese dell'anno 2023: "Alla guida dell'Egizio ottenuti risultati inimmaginabili dieci anni fa"

Christian Greco è il Torinese dell'anno 2023. Il direttore dell'Egizio è stato premiato dalla Camera di Commercio per la crescita e lo sviluppo del museo dal punto di vista turistico e culturale, grazie alla competenza ed esperienza abbinata a capacità manageriali e imprenditoriali che hanno valso all'egittologo ampio riconoscimento internazionale. Le polemiche politiche Le polemiche politiche che lo avevano toccato in passato, durante la campagna elettorale del 2018 con Giorgia Meloni e più di recente con l'assessore regionale Maurizio Marrone, non lo hanno scalfito, anzi hanno rafforzato ancora la sua autorevolezza, visto come l'intero mondo della cultura si è schierato al suo fianco, oltre a una larga parte di quello politico. Alla guida dell'Egizio dal 2014

Greco dirige l'Egizio dal 2014 e il museo è oggi alla soglia del milione di visitatori, grazie anche all'utilizzo delle nuove tecnologie e la continua innovazione. Nel 2024 verrà celebrato il suo bicentenario con una serie di iniziative speciali.

"Portare il museo a superare il milione di visitatori era qualcosa che non potevamo immaginare dieci anni fa - ha raccontato Greco - Stiamo per questo preparando il bicentenario pensando specialmente ai giovani. In questi anni abbiamo lavorato su un'idea: il museo è di tutti, la collezione non è italiana ma del mondo e abbiamo la fortuna di ospitarla nel nostro museo. In quella collezione ci sono le nostre origini ma anche il futuro: il museo gli archivi e le biblioteche non sono orpelli di una città ma ci indicano le nostre origini per capire chi siamo". Il rapporto con Torino

Durante l'intervista col presidente della Camera di Commercio Dario Gallina, il direttore Greco ha parlato anche della città che lo ospita da quasi dieci anni: "Torino è una città all'inizio diffidente, ho dovuto lavorare per farmi accettare. Ti osserva, ti mette alla prova, ti dà gli strumenti per lavorare e quando nota che lavori ti abbraccia e accoglie in un modo incredibile. Torino la conoscevo per il Museo che frequentavo da studente, poi scoprii che oltre c'è una città e mai avrei pensato che questa Mecca dell'egittologia diventasse la mia casa. Dopo tanti anni in Olanda è diventata la mia Italia, mi ha insegnato di nuovo ad essere italiano. Da torinese di adozione noto che i torinesi dovrebbero avere un po' più di sicurezza, riconoscere i meriti della città e non soffrire della sindrome di Milano, cioè riconoscere la fortuna di essere vicini e lavorare insieme perché siamo complementari". I complimenti di Lo Russo e Tronzano

"Il Museo Egizio è il sesto e probabilmente sarà il quinto museo più visitato d'Italia - ha commentato il sindaco Stefano Lo Russo - figlio di un lavoro di programmazione di Christian che l'ha diretto e della presidente Evelina Christillin. Tutta la città è con te e lo sarà sempre, siamo orgogliosi di appartenere a una città dove ci sono modelli virtuosi come Christian".

Anche l'assessore regionale al patrimonio Andrea Tronzano era presente alla premiazione e ha omaggiato il direttore: "Grazie a Christian Greco per quello che sta facendo per la nostra città e per l'esempio che dà ai nostri giovani". Gli altri premiati