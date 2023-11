Maxi incidente nella notte in tangenziale: 5 veicoli coinvolti, un’auto si ribalta

E’ terminato con un maxi incidente in tangenziale Sud, all’altezza di Debouché, il weekend torinese. Cinque veicoli sono rimasti coinvolti in una carambola che ha portato anche al ribaltamento di un’auto: quattro persone sono rimaste ferite, fortunatamente solo in maniera lieve visto che sono state portate all’ospedale Santa Croce di Moncalieri in codice verde. Il traffico è rimasto fortemente rallentato in direzione Milano per consentire di soccorrere i feriti e di spostare le auto.