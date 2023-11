5 milioni di motivi per non farsi scappare la prevendita di yPredict

Questa piattaforma di trading è guidata dall'intelligenza artificiale offre un modo per generare reddito passivo ed è parte di un ecosistema Play-to-Earn (P2E) e Learn-to-Earn (L2E). Finora ha raccolto oltre $5 milioni durante la sua fase di prevendita.

yPredict utilizza l'intelligenza artificiale per fornire funzionalità avanzate che includono segnali di trading istantanei, analisi del sentiment di mercato e riconoscimento di oltre 25 tipi di pattern grafici. La piattaforma utilizza l'IA per individuare i migliori indicatori per asset digitali specifici.

Il team di sviluppo ha creato un sofisticato algoritmo per individuare molti pattern di candele e altri segnali che predicono se i prezzi saliranno o scenderanno. Il tutto reso in modo estremamente intuitivo, grazie a un punteggio che mostra l’affidabilità di ogni singola previsione.

Innovare la SEO con l'estimatore di backlink

Uno degli strumenti principali presentati da yPredict è l’innovativo valutatore di backlink, alimentato dall’intelligenza artificiale. Questo strumento è stato progettato con l'obiettivo di trasformare radicalmente le strategie di ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO).

Questo segna un traguardo significativo per yPredict poiché amplia il suo raggio di azione e, di conseguenza, il suo target di riferimento, “uscendo” dal solo ambito crypto.

La curva di apprendimento di questo strumento è stata incrementata basandosi su più di 100 milioni di collegamenti, in modo da riuscire a prevedere il tipo di backlink necessario affinché un sito si posizioni al meglio per una specifica parola chiave.

Questo semplifica notevolmente la SEO e consente di perfezionare strategie più accurate e vantaggiose. Originariamente lanciato in anteprima gratuita, l'estimatore di backlink ha avuto più di 5.000 richieste nelle prime 24 ore.

In seguito al rapido successo ottenuto, il team ha reso lo strumento accessibile attraverso una struttura tariffaria di $99 per ogni richiesta. È bene notare, però, che chi acquista i token $YPRED attraverso la prevendita, avrà accesso completo a questo strumento senza dover pagare la succitata quota, il che ha rappresentato un boost importante per questa fase precedente al lancio.

La piattaforma che cambia il gioco nelle analisi delle criptovalute

La piattaforma, infatti, cerca di cambiare le carte in tavola offrendo strumenti all'avanguardia, alimentati da AI e che forniscono insights oggettivi agli investitori.

yPredict sfrutta modelli di apprendimento automatico per analizzare enormi quantità di dati sui prezzi, consentendo così di identificare i trend e assicurare preziosi orientamenti di mercato. Fornirà inoltre segnali di trading basati sull'IA, riconoscimento automatico di pattern e analisi del sentiment di mercato.

Recentemente, yPredict ha presentato una “beta version” della piattaforma, invitando gli interessati a esplorare le sue capacità. Tuttavia, anche qualora non scegliate di utilizzare la suite di analisi, è comunque possibile accedere in modo totalmente gratuito alla piattaforma di previsioni, purché acquistiate i token $YPRED.

Questo approccio è progettato per rendere accessibili a tutti le previsioni di prezzi di criptovalute e azioni, democratizzando efficacemente il processo.

Il potenziale delle altcoin

Disponibile sottoscrivendo un abbonamento di $1.000 al mese, può essere sfruttato in modo gratuito da chi, in prevendita, ha acquistato almeno $500 in $YPRED.

Date le potenzialità delle altcoin, Alt_Pump_001 potrebbe rivelarsi estremamente utile per i trader, un aspetto che ha sicuramente contribuito ad attirare numerosi nuovi membri anche nel canale Telegram di yPredict.

$YPRED alimenta l'ecosistema all'avanguardia

Come avrete ormai capito, $YPRED funge da cuore della piattaforma. Il token di utilità è costruito sfruttando la potenza, la velocità e la sicurezza della blockchain di Polygon.

Oltre a utilizzarlo per accedere a tutte le modalità premium di yPredict, il token può anche essere messo in staking, così da guadagnare un reddito passivo mensile. Inoltre gli sviluppatori hanno strutturato l'economia di $YPRED in modo tale da ridurre la possibilità di un "rug pull" una volta che sarà quotato sugli exchange.

L'80% dell'offerta totale di $YPRED è reso disponibile tramite la prevendita, mentre il restante 20% è destinato a liquidità e svariate finalità di sviluppo.

Questa struttura equa è un'altra delle ragioni chiave per cui yPredict sta generando interesse nel mercato, con il noto YouTuber Michael Wrubel che ha dichiarato “di essere "bullish" sul progetto”.

In conclusione, l'associazione di strumenti di analisi potenziati dall'intelligenza artificiale di yPredict e la sua innovativa strategia nei confronti delle ottimizzazioni SEO gettano le basi per un'esperienza potenzialmente rivoluzionaria nell’attuale panorama crypto.

