"Il Dono del Volontariato": un villaggio della solidarietà in pieno centro a Torino

In Piazza Bodoni, a Torino, sabato 8 e domenica 9 dicembre va in scena "Il Dono del Volontariato", un evento fortemente voluto e organizzato da Vol.To ETS. In una delle più belle piazze della città, quasi 140 Enti del Terzo Settore si daranno appuntamento con i propri stand per dare vita approfittando della calda atmosfera natalizia a un "villaggio della solidarietà". I volontari avranno così modo di far conoscere le attività degli Enti al maggior numero di cittadini, mostrando i loro prodotti, ma soprattutto facendo scoprire le più belle storie della solidarietà di Torino.

Nel ricco programma di questa due giorni troveranno spazio anche laboratori e animazioni con i più piccoli, a cui tra l'altro sarà data l'opportunità di consegnare la propria letterina a Babbo Natale. Non solo: sempre i più giovani potranno anche incontrare i SuperEroi e vedere i volontari dell'Associazione Museo Pietro Micca sfilare in uniforme.

Il Dono del Volontariato è un evento di promozione del volontariato e della cultura della solidarietà nato con l'intenzione di celebrare e dare seguito al messaggio della Giornata Mondiale del Volontariato del 5 dicembre e, conseguentemente, ricordare l’alto valore del dono. Il dono, infatti, è il gesto che tutti i Volontari compiono quotidianamente, mettendo a disposizione della comunità le proprie competenze e il proprio tempo.

Con questo evento collettivo, coinvolgente e inclusivo, innanzitutto grazie alla presenza dei tanti volontari degli Enti, Vol.To ETS intende promuovere il Volontariato e contribuire a sostenere le organizzazioni non profit, canalizzando lo spirito generoso delle festività natalizie in azioni concrete.



Il Programma

VENERDÌ 8 DICEMBRE



10.00 Apertura villaggio

11.00 Inaugurazione evento

11.30 Intrattenimento musicale a cura del Coro Bramito

11.45 - 13.00 Babbo Natale incontra i bambini

12.00 Animazione con danze dimostrative a cura dell’Associazione Amici da Sballo

15.00 - 18.30 Babbo Natale incontra i bambini Intrattenimento musicale e animazione a cura dell’associazione A.V.O. Torino

15.00 e 17.00 Luka & Olly bike show – Esibizione di ciclismo acrobatico

20.00 Chiusura villaggi

SABATO 9 DICEMBRE





10.00 Apertura villaggio

11.45 - 13.00 Babbo Natale incontra i bambini

12.00 Intrattenimento con le marionette dell’Associazione Culturale AGST (repliche alle ore 16.00, 17.00 e 18.00)

14.30 - 18.00 Brevi danze e rievocazioni storiche a cura dell’Associazione Historia Subalpina

15.00 Intrattenimento musicale dell’Associazione Corale Edelweiss

15.00 - 18.30 Babbo Natale incontra i bambini

20.00 Chiusura villaggio