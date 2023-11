Aggredito dopo un tamponamento in corso Unità d'Italia: ricoverato al Cto

Proseguono gli accertamenti dei carabinieri di Torino sull’incidente stradale che alcuni giorni fa ha coinvolto il consigliere dell'Api, Marco Nebiolo, aggredito in corso Unità’ d’Italia dopo un tamponamento.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo che ora e’ ricoverato al Cto in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, sarebbe stato aggredito e caduto sbattendo la testa a terra. A rilevare il sinistro erano stati gli agenti della Polizia municipale torinese.

Ora i carabinieri, anche con l’ausilio delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona, stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e di identificare con chiarezza i presunti responsabili.

Intanto, la moglie della vittima ha lanciato un appello alla ricerca di testimoni. “Mio marito si ricorda che stava in macchina ma non ricorda l’aggressione. Se ci sono dei testimoni che abbiano visto qualcosa mi chiamino”, chiede la donna.