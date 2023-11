Alla Sacra di San Michele il concerto di Natale con I Pueri Cantores della Cappella Sistina 

Dopo il grande successo della stagione concertistica estiva, alla Sacra di San Michele è già tempo di pensare al Natale e al suo tradizionale concerto. Quest’anno, per celebrare l’inizio dell’Avvento e del Santo Natale, la Sacra ospiterà il coro di voce bianche de I Pueri Cantores della Cappella Sistina. L’appuntamento è per giovedì 7 dicembre alle ore 20.30.



I Pueri Cantores della Cappella Musicale Pontificia rappresentano una delle più prestigiose realtà musicali a livello internazionale nel campo della coralità infantile. Introdotti nel coro della Cappella Sistina, precedentemente composto da soli adulti, nei primi del Novecento su iniziativa del M° Lorenzo Perosi, sono stati ufficialmente istituiti dal suo successore M° Domenico Bartolucci nel 1956.



Sotto la direzione dell’attuale direttore, il M° Marcos Pavan, i Pueri Cantores vengono preparati dal M° Michele Marinelli ed effettuano un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero, oltre ad animare le celebrazioni liturgiche officiate dal Santo Padre.

Lo stesso Bartolucci promosse la creazione della Schola Puerorum, un’istituzione tuttora attiva, nella quale i Pueri ricevono l’istruzione scolastica dalla IV elementare alla III media, unitamente ad una formazione musicale di alto livello. Ogni anno i Maestri dei Pueri Cantores selezionano, nelle scuole elementari e nelle parrocchie del territorio romano, le voci adatte che entreranno a far parte del Coro della Cappella Musicale Pontificia “Sistina”.

Per partecipare all’evento è obbligatorio l’acquisto del biglietto d’ingresso serale all’Abbazia sul sito della Sacra di San Michele (www.sacradisanmichele.com).

L’intero ricavato della serata verrà devoluto per il miglioramento dell’accessibilità alle persone con difficoltà motorie e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.