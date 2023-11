Emma Marrone: tutto esaurito per le tre date al Cap10100

Emma Marrone al Cap10100 per la tappa torinese del tour “Souvenir in da club”. La cantante salirà sul palco per tre imperdibili serate sabato 2, domenica 3 e martedì 5 dicembre, a partire dalle ore 21. Un evento che è andato sold-out subito.

“La grande musica torna nei Club”, dichiara Valentina Gallo, direttrice artistica del Cap10100. “Una bella occasione ospitare un’artista come Emma Marrone, che ha già stupito con le prime tappe del tour. Uno spettacolo da stadio anima i Club, a testimonianza che non è finita l’era dei Live Club, anzi sottolinea l’importanza di questi presidi culturali nelle città di tutta Italia. È bello sapere che ci sono artistə che credono ancora nel valore del lavoro delle realtà come la nostra”.

Emma Marrone sta riempiendo di colori tutti i club d’Italia portando dal vivo il nuovo album Souvenir, pubblicato nel mese di ottobre, in spettacoli intimi, a stretto contatto con il pubblico. Una vera e propria immersione con i propri fans.