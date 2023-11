Inizia la stagione invernale, limitazioni per i mezzi pesanti sulla statale 24 "del Monginevro" tra Cesana e Claviere

Anas (società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) ha programmato anche per la stagione invernale 2023/2024 il calendario delle limitazioni per i mezzi con massa superiore alle 26 tonnellate e per i veicoli con rimorchio e semirimorchio lungo la strada statale 24 “del Monginevro”, nell’ambito della Città Metropolitana di Torino.

Il provvedimento è stato elaborato in accordo con l’Ente gestore della rete stradale francese (DDE) che dispone le medesime limitazioni lungo la tratta di competenza. Sono esclusi dal provvedimento i veicoli delle Forze dell’Ordine e i mezzi di soccorso.

Il divieto di transito riguarda il tratto compreso tra il km 89,400 (Cesana – innesto ex SS23) e il km 96,460 (Claviere – confine di Stato) e sarà attivo secondo il seguente calendario:

- dalle ore 18:00 di venerdì 1° dicembre 2023 alle ore 22:00 di venerdì 1° dicembre 2023

- dalle ore 8:00 di sabato 2 dicembre 2023 alle ore 22:00 di domenica 3 dicembre 2023

- dalle ore 8:00 di venerdì 8 dicembre 2023 alle ore 22:00 di venerdì 8 dicembre 2023 (festività italiana)

- dalle ore 8:00 di sabato 9 dicembre 2023 alle ore 22:00 di domenica 10 dicembre 2023

- dalle ore 18:00 di venerdì 15 dicembre 2023 alle ore 22:00 di venerdì 15 dicembre 2023

- dalle ore 8.00 di sabato 16 dicembre 2023 alle ore 22 di domenica 17 dicembre 2023

- dalle ore 20:00 di venerdì 22 dicembre 2023 alle ore 22:00 di martedì 26 dicembre 2023

(vacanze scolastiche francesi e italiane - festività)

- dalle ore 20:00 di venerdì 29 dicembre 2023 alle ore 22:00 di lunedì 1° gennaio 2024

(vacanze scolastiche francesi e italiane - festività)

- dalle ore 20:00 di venerdì 5 gennaio 2024 alle ore 22:00 di domenica 7 gennaio 2024

- dalle ore 18:00 di venerdì 12 gennaio 2024 alle ore 22:00 di venerdì 12 gennaio 2024

- dalle ore 8:00 di sabato 13 gennaio 2024 alle ore 22:00 di domenica 14 gennaio 2024

- dalle ore 18:00 di venerdì 19 gennaio 2024 alle ore 22:00 di venerdì 19 gennaio 2024

- dalle ore 8:00 di sabato 20 gennaio 2024 alle ore 22:00 di domenica 21 gennaio 2024

- dalle ore 18:00 di venerdì 26 gennaio 2024 alle ore 22:00 di venerdì 26 gennaio 2024

- dalle ore 8:00 di sabato 27 gennaio 2024 alle ore 22:00 di domenica 28 gennaio 2024

- dalle ore 18:00 di venerdì 2 febbraio 2024 alle ore 22:00 di venerdì 2 febbraio 2024

- dalle ore 8:00 di sabato 3 febbraio 2024 alle ore 22:00 di domenica 4 febbraio 2024

- dalle ore 18:00 di venerdì 9 febbraio 2024 alle ore 22:00 di domenica 11 febbraio 2024 (vacanze scolastiche francesi)

- dalle ore 18:00 di venerdì 16 febbraio 2024 alle ore 22:00 di domenica 18 febbraio 2024 (vacanze scolastiche francesi)

- dalle ore 18:00 di venerdì 23 febbraio 2024 alle ore 22:00 di domenica 25 febbraio 2024 (vacanze scolastiche francesi)

- dalle ore 18:00 di venerdì 1° marzo 2024 alle ore 22:00 di domenica 3 marzo 2024 (vacanze scolastiche francesi)

- dalle ore 18:00 di venerdì 8 marzo 2024 alle ore 22:00 di domenica 10 marzo 2024 (vacanze scolastiche francesi)

- dalle ore 18:00 di venerdì 15 marzo 2024 alle ore 22:00 di venerdì 15 marzo 2024

- dalle ore 8:00 di sabato 16 marzo 2024 alle ore 22:00 di domenica 17 marzo 2024

- dalle ore 18:00 di venerdì 22 marzo 2024 alle ore 22:00 di venerdì 22 marzo 2024

- dalle ore 8:00 di sabato 23 marzo 2024 alle ore 22:00 di domenica 24 marzo 2024

- dalle ore 18:00 di venerdì 29 marzo 2024 alle ore 22:00 di lunedì 1° aprile 2024 (vacanze scolastiche francesi e italiane - festività)

- dalle ore 18:00 di venerdì 5 aprile 2024 alle ore 22:00 di domenica 7 aprile 2024 (vacanze scolastiche francesi)

- dalle ore 18:00 di venerdì 12 aprile 2024 alle ore 22:00 di domenica 14 aprile 2024 (vacanze scolastiche francesi)

- dalle ore 18:00 di venerdì 19 aprile 2024 alle ore 22:00 di martedì 21 aprile 2023 (vacanze scolastiche francesi)

- dalle ore 8:00 di giovedì 25 aprile 2024 alle ore 22:00 di giovedì 25 aprile 2023 (vacanze scolastiche italiane - festività)

- dalle ore 18:00 di venerdì 26 aprile 2024 alle ore 22:00 di domenica 28 aprile 2024 (vacanze scolastiche francesi - festività)

- dalle ore 8:00 di mercoledì 1° maggio 2024 alle ore 22:00 di mercoledì 1° maggio 2024 (vacanze scolastiche italiane - festività)

Tale regolamentazione della circolazione dei mezzi pesanti è applicata ai fine settimana, ai periodi di festività italiane e francesi e a quelli di maggior flusso di traffico, concomitanti, in particolare, con le vacanze scolastiche.

Durante il periodo invernale, inoltre, in caso di neve o di condizioni meteorologiche avverse, nel tratto Cesana – Claviere potrà essere istituito il divieto di transito a particolari categorie di veicoli o a tutti i veicoli.