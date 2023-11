Grugliasco, gli studenti del liceo Volta intervistano il sindaco Gaito

Si sono presentati nella mattinata del 30 novembre, nell'ufficio del sindaco, in Municipio a Grugliasco, muniti di microfono, telecamera e cavalletto alcuni studenti della quarta liceo del Liceo Volta di Torino. Sono venuti in Comune, coordinati e accompagnati dai docenti Marika Bonomi e Giorgio Magnetti, per fare alcune domande sulla storia del Campo 17, il centro allestito alla fine della seconda guerra mondiale nei padiglioni dell’ex ospedale psichiatrico per accogliere e assistere i profughi e i sopravvissuti, in gran parte ebrei. In questo luogo molte persone sono tornate alla vita, lasciandosi alle spalle gli orrori che avevano vissuto durante la guerra.