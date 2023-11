La lezione di Bardonecchia per la sicurezza del territorio: dei 3,2 milioni della Regione, 755mila sono per Torino e provincia

Ci sono anche 14 interventi per i Comuni di Torino (per un totale di 755mila euro) tra quelli finanziati dalla Regione Piemonte per un totale di 3,2 milioni. Obiettivo? Ripristino infrastrutture, recupero sul patrimonio pubblico, sistemazione della viabilità comunale e messa in sicurezza del territorio. Per rimanere nella provincia del capoluogo, basti pensare a quanto successo a Bardonecchia , questa estate.

Olter a quelli torinesi, gli altri interventi si suddividono in 11 per i Comuni della Provincia di Alessandria per un totale di circa 300 mila euro, 12 per i Comuni della Provincia di Asti per oltre 415 mila euro, 1 intervento per il Comune di Campiglia Cervo nel Biellese per 65 mila euro, 14 per i Comuni del Cuneese per un ammontare complessivo di 1,1 milioni di euro circa, 5 per i Comuni della Provincia di Novara per oltre 400 mila euro, 2 destinati ai Comuni del Vco per un importo di circa 33 mila euro e 4 per i Comuni della provincia di Vercelli per un totale di oltre 165 mila euro.