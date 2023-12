In un parco di Nichelino una tartaruga rarissima e a rischio estinzione: era stata abbandonata da chi la teneva illegalmente

L'hanno trovata in un parco di Nichelino, abbandonata, anche se appartiene a una specie rarissima e a fortissimo rischio di estinzione. La scoperta fatta dai carabinieri del nucleo Cites di Torino si sono imbattuti in un esemplare di tartaruga aracnoide (nome scientifico: Pyxis arachnoides): era priva di qualunque segno di riconoscimento e si trovava in condizioni piuttosto critiche.



L'animale è stato affidato alle cure del Canc (Centro Animali Non Convenzionali) di Grugliasco per le prime cure del caso e poi essere trasferito in una struttura zoologica adeguata alla detenzione. Questa specie, originaria della costa meridionale del Madagascar, vive nella radure delle foreste tropicali e nelle boscaglie aride e si adatta con difficoltà alla vita in cattività. Necessita di un terreno molto secco e umidità notturna molto elevata e osserva un lungo periodo di latenza durante il quale resta interrata nellasabbia o nascosta sotto le foglie secche.