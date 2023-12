Malika Ayane sul palco del Lingotto per aiutare il reinserimento degli ex detenuti

"Salire sul palco dell'Hiroshima, a Torino, è stato un sogno realizzato, ma poi sono tornata anche altre volte, nel corso della mia carriera. È una città che mi vuole molto bene". Malika Ayane ricorda così il suo passato e il suo presente sotto la città della Mole, mentre il futuro immediato è quello del Concerto di Natale del 2023, organizzato al Lingotto - auditorium Agnelli - dove stasera alle 21 canterà per il Gruppo Giovani imprenditori dell'Unione Industriali di Torino e in collaborazione con il Fondo Musy, attivo per il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti.

Malika Ayane: "Ogni può dare il proprio contributo"

"Con il fondo vogliamo presentarci alla città - spiega Angelica Musy, vedova di Alberto Musy, tragicamente scomparso -: siamo un piccolo Fondo costituito nel 2014 e diamo borse di lavoro e di tirocinio, assistendo detenuti, soprattutto studenti che si iscrivono all'Università".

"Ho accettato immediatamente quando mi hanno proposto il progetto - dice ancora Malika Ayane - perché la parola insieme è la vera chiave. Ognuno può dare il proprio contributo, per quello che sa fare e con un po' di impegno in più".

"Qui non è mero assistenzialismo, ma il tentativo di dare inizio a un futuro. Sono molto felice. Speriamo in tante donazioni, ma non si esaurisce con questa sera, né si dovrà attendere il prossimo evento. Alla donazione più copiosa potremmo abbinare il brano preferito".