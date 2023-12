In 50mila al raduno dei Babbi Natale davanti al Regina Margherita, tra pacchi regalo giganti e supereroi che si calano dai tetti

Quasi 50mila partecipanti, tra cui oltre 10mila motocilisti, 800 ore di volontariato e 70 volontari impegnati, più di 5.000 costumi distribuiti: sono alcuni dei numeri della tredicesima edizione del Raduno dei Babbi Natale, che questa mattina ha invaso piazza Polonia, lo spazio di fronte all'ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.

A organizzare l'iniziativa, come sempre, è stata Fondazione Forma, con due obiettivi: regalare una giornata di festa ai piccoli ricoverati del Regina Margherita e raccogliere fondi per sostenere la Fondazione e i suoi progetti.

Piazza Polonia si è dunque trasformata in Piazza Lapponia; quest’anno, grazie alle opere realizzate dai circa 9.000 alunni delle 300 classi che hanno partecipato in maniera entusiastica al concorso scuole, è stato costruito un enorme Pacco regalo, fatto di tante tessere, come di un puzzle, create dai bambini per i bambini. Blu e giallo, come i colori di Forma. E proprio il colpo d'occhio del pacco regalo in piazza ha lasciato i bambini senza parole.

Sul piazzale tutto gli stand hanno distribuito vin brulèe, cioccolata calda, caldarroste, “friciule” e zabaione a fiumi. Sul palco si sono alternati gli amici del Raduno: Jacopo Morini e Manuel Giancale, Marco Maccarini ed Edoardo Mecca, conduttore radiofonico di Radio 105. Novità di questa edizione: un corner dove sono state realizzate interviste doppie, che saranno trasmesse sui canali social della Fondazione. Un adulto e un bambino a raccontare il loro Raduno.

Come tutti gli anni, le acrobazie dei supereroi dell’Associazione Supereroi Acrobatici, che si sono calati dal tetto, hanno portato doni e divertimento ai piccoli ricoverati. Così come le migliaia di motociclisti, la camminata, la pedalata e i Santa Klaus canottieri sul Po.