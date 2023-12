Con l'estetica oncologica la terapia va di pari passo con la difesa della bellezza

La necessità di mettere in atto un percorso di cura che non riguardi esclusivamente l'aspetto medico, terapeutico, ma che, al contrario, accompagni la persona nella sua interezza, è una questione di primaria importanza, soprattutto quando ci si deve interfacciare con patologie di tipo oncologico.

Alcune di queste impattano profondamente con il corpo di chi ne è coinvolto, arrecando danni sia fisici che psicologici. Parimenti le terapie, sebbene essenziali al raggiungimento della guarigione fisica, hanno profonde ripercussioni su entrambi gli aspetti.

La donna, in particolare, guardandosi allo specchio, tende a non riconoscersi più e, di conseguenza, ha bisogno di personale specializzato che la aiuti a valorizzarsi e a ritrovare il sorriso a dispetto del momento che sta attraversando.

Proprio questo è stato il tema di una conferenza tenutasi venerdì 1 dicembre presso il Municipio di Nichelino. Ad essa hanno preso parte, in collegamento, Paola Varese, direttore SC di Medicina, indirizzo Oncologico presso il presidio ospedaliero ASL di Alessandria e, in presenza, il sindaco di Nichelino Giampiero Tolardo, la Consigliera regionale Sara Zambaia, alcuni rappresentanti de "La forza e il sorriso onlus", poi la dottoressa Alessia Marcassa, psicoterapeuta, e la dottoressa Elisa Picardo, presidente di Acto Piemonte e ginecologa presso l'ospedale Sant'Anna di Torino. Quest'ultima, proprio durante la conferenza stampa, ha sancito l'inizio del progetto La forza e il sorriso Onlus in collaborazione con l'associazione omonima, progetto che darà il via a laboratori di bellezza gratuiti a favore delle donne oncologiche e che si svolgeranno presso il Ranch delle Donne.

Come dichiarato dalla stessa dottoressa Picardo, infatti: "Oggi siamo estremamente lieti ed orgogliosi di dare il via al progetto La forza e il sorriso Onlus, al quale abbiamo dedicato molte energie. Per la prima volta i laboratori di bellezza per le pazienti oncologiche si svolgeranno in una struttura ospedaliera come il Ranch delle Donne. La nostra fattoria sociale si configura proprio per sostenere ed aiutare le pazienti con un percorso che noi abbiamo chiamato "Curare oltre le cure". Il Ranch delle Donne è un luogo immerso nella natura alle porte di Torino dove vengono offerti, a titolo completamente gratuito, laboratori e incontri di oncologia integrata. Gli incontri che andremo a pianificare con La forza e il sorriso onlus saranno una vera vera e propria coccola per le nostre donne che si sono già mostrate davvero molto interessate a quello che programmeremo insieme nei prossimi mesi".

Anna Segatti, presidente de La forza e il sorriso Onlus, ha aggiunto: "Oggi un'altra sede si aggiunge a quelle già esistenti nella regione grazie ad ACTO Piemonte. [...] Espandere il nostro progetto, aggiungendo nuove sedi e strutture sanitarie ospitanti, è fondamentale per la nostra Onlus: La forza e il sorriso ha come mission quella di abbracciare, da nord a sud, un numero sempre maggiore di donne che affrontano il cancro per aiutarle, attraverso i nostri laboratori di bellezza a riacquistare la propria identità, sia allo specchio che agli occhi dei propri cari e amici. Fornire alle partecipanti semplici e replicabili linee guida di beauty routine è funzionale per loro a riprendere possesso della loro quotidianità, che non è costituita soltanto dalla malattia! La quotidianità, infatti, è fatta anche di gesti semplici ma necessari, che consistono anche nel prendersi cura di sé con un tocco di rossetto o una noce di crema idratante. Benessere, autostima ma anche condivisione: i nostri laboratori di bellezza, cui possono partecipare tutte le donne in trattamento oncologico indipendentemente dalla struttura di riferimento presso cui sono in cura, diventano anche occasioni di ritrovo delle partecipanti per stringere amicizie o semplicemente scambiare quattro chiacchiere, esperienze, dubbi, emozioni! Non posso che ringraziarvi di cuore per aver intrapreso con noi questa collaborazione inaugurata oggi".