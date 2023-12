Problemi di pagamento nei Punti Acqua Smat: entro la primavera 2024 arriva la carta prepagata

Rivoluzione tecnologica per i Punti Acqua Smat. Entro la primavera del 2024 sarà possibile acquistare l’acqua frizzante, in tutte le 215 casette presenti in provincia di Torino, tramite una carta prepagata. A dare il via libera alla novità l’Autorità d’Ambito ATO3 Torinese, su proposta della partecipata di corso XI febbraio.

La nuova modalità di pagamento

L’ipotesi elaborata da Smat prevede la creazione di un portale dedicato, accessibile tramite il sito o la app, sul quale i fruitori del servizio potranno registrarsi e chiedere l'emissione di una carta familiare precaricata al costo di 10 euro e che comprenderà l'erogazione di 200 bottiglie da 1,5 litri di acqua frizzante, nonché la sostituzione di tutti gli attuali sistemi di lettura POS con sensori dedicati.

Disservizi sul pagamento

L'utilizzatore sarà avvertito tramite email dell'approssimarsi dell'esaurimento della disponibilità e potrà ricaricare la carta in suo possesso, sempre tramite il medesimo portale/app. La tessera potrà essere caricata tramite carte di credito e debito, PostePay, PayPal, e Satispay.

Una soluzione elaborata da Smat per rispondere ai problemi di pagamento. L’aumento infatti dei circuiti bancari ha messo in luce l’arretratezza del sistema di acquisto sui Punti Acqua, dove si sono registrati diversi disservizi legati al pagamento digitale.

12 Punti con problemi

Solo a Torino, come ha spiegato l’assessore Chiara Foglietta rispondendo ad un’interpellanza della consigliera del Pd Amalia Santiangeli, sono dodici i Punti Acqua della Città che necessitano di sostituzione del POS, su venti totale.

Attualmente si registrano problemi sulle casette di:- corso Galileo Ferraris angolo corso Duca d'Aosta (Circoscrizione 1); via Roveda fronte civico n. 20 e via Arturo Farinelli (Circoscrizione 2); corso Racconigi n. 23 (Circoscrizione 3); piazza Campanella n. 25 (Circoscrizione 4); corso Cincinnato angolo Strada Altessano e via Pietro Cossa (Circoscrizione 5); strada San Mauro e via Bologna angolo via Gottardo (Circoscrizione 6); via Carcano (Circoscrizione 7); via Nizza e piazza Zara (Circoscrizione 8).