Massimo Ranieri rinvia i due concerti in programma all'Alfieri per una forte influenza

Rinviate le attese tappe di Massimo Ranieri a Torino. Per un forte stato influenzale con febbre che ha determinato una temporanea afonia, l’artista è costretto a rimandare le due date sold out di 'Tutti i sogni ancora in volo' con cui era atteso al Teatro Alfieri domani e mercoledì 6 dicembre.

I due show sono posticipati al 5 e al 6 febbraio 2024. I biglietti già acquistati resteranno validi per le rispettive date di recupero (i biglietti del 5 dicembre per il 5 febbraio, i biglietti del 6 dicembre per il 6 febbraio), qualora lo si desiderasse, è possibile chiedere il rimborso per tali date entro il 18 dicembre 2023. Maggiori informazioni su www.ticketone.it.

A malincuore dunque è rimandato l’attesissimo ritorno sul palco torinese di Ranieri con il meraviglioso viaggio di 'Tutti i Sogni ancora in Volo Tour', il suo ultimo e acclamato spettacolo con cui continua a far sognare migliaia di spettatori tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti.