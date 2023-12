In via Aosta arrivano i paletti per la sicurezza dei pedoni, ma solo su metà strada

Tra malasosta ed auto in corsa a tutta velocità, i residenti di via Aosta e via Pergolesi chiedono più sicurezza per i pedoni e i bambini. La strada di Barriera di Milano è stata più volte al centro della cronaca perché al civico 119 c'era una casa abbandonata, divenuta con il tempo rifugio di tossici e sbandati, dove era divampato anche un incendio. L'edificio è stato sgomberato l'anno scorso dalla Polizia Municipale.

Paletti solo su metà strada

Da allora sono stati fatti interventi di riqualificazione in questo angolo della Circoscrizione 6. L'ultimo in ordine di tempo è la collocazione di paletti per dividere il marciapiede a raso dalla strada. Un lavoro però, come denunciano i residenti, fatto solo a metà. Un tratto importante di via Aosta è senza protezione per i pedoni e le auto, che spesso viaggiano ad alta velocità, spesso invadono l'area riservata a chi passeggia.

Malasosta

In via Pergolesi - in particolare tra corso Giulio Cesare e via Zandonai - il problema principale è la malasosta dei veicoli, lasciati in sosta sui marciapiedi. Problematiche denunciate ieri in Sala Rossa anche dal capogruppo comunale dei Moderati Simone Fissolo.

La replica

“Per quanto concerne il tratto di via Pergolesi compreso tra via Zandonai e corso Giulio Cesare, - ha replicato l'assessore alla Cura della Città, Francesco Tresso - da recente sopralluogo dei tecnici della Circoscrizione 6, risulta esserci un solo paletto da ripristinare e verrà fatto a breve". "Per via Aosta - ha aggiunto - l’installazione dei 18 paletti è stata eseguita il 29 novembre”.