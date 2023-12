Agriflor: l'ultimo appuntamento dell'anno in piazza Vittorio

Si chiude domenica 10 dicembre, dalle 9 alle 19, la ricca annata di Agriflor, il mercatino organizzato mensilmente da Associazione Società Orticola del Piemonte che per tutto il 2023 ha portato in piazza il meglio del florovivaismo e della produzione agroalimentare piemontese.

Dopo la “gita” in Via Roma dello scorso novembre, l’appuntamento torna in Piazza Vittorio Veneto: saranno circa 30 gli espositori tra florovivaisti provenienti da tutto il Piemonte e agricoltori e produttori agroalimentari artigianali che metteranno in mostra le proprie eccellenze. Un’occasione per prepararsi in modo green al Natale e al nuovo anno e per trovare qualche chicca gastronomica per imbandire le proprie tavole in vista dei pranzi e dei cenoni di Festa.

Tra le proposte verdi spiccano piante da interno, orchidee, piante carnivore, piante grasse, piante aromatiche, ma anche violette, rose, piante tropicali, bonsai, zucche e molto altro ancora. Non mancheranno decorazioni natalizie per addobbare le case in vista del Natale e vivaci e rigogliose “idee regalo” per tutti i gusti.

Accanto alle piante e i fiori, sarà altrettanto ricca la proposta agroalimentare dei piccoli produttori locali: dalle nocciole al miele, dal vino ai liquori tipici, dalla liquirizia alle caramelle e il cioccolato, dallo zabaione alle confetture, passando dal formaggio ai prodotti olivicoli alla frutta e verdura di stagione.

Agriflor tornerà nel 2024 (il primo appuntamento è per domenica 28 gennaio) e manterrà la propria cadenza mensile sempre in Piazza Vittorio Veneto. Durante il corso dell’anno, poi, Agriflor promette nuove sorprese, a cominciare da un cambio di format che renderà ancora più ricca e ampia la propria offerta per tutti gli amanti del verde, del giardinaggio e del vivere a contatto con la Natura.