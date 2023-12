Super Fluo si presenta con il live di Lalli e Stefano Risso: appuntamento al Piccolo Cinema di Pietra Alta

“Far convergere le energie per organizzare concerti e eventi culturali dove ricerca musicale e condivisione del bello possano far la differenza”: è questo il grande obiettivo di Super Fluo, neonata associazione culturale torinese che inaugurerà ufficialmente la propria attività domani sera con il concerto di Lalli e Stefano Risso in programma al Piccolo Cinema di Pietra Alta in via Cavagnolo 7.

Lalli e Stefano Risso

Il duo Lalli-Risso presenterà del vivo il nuovo album “Qui”, con inizio fissato alle ore 22: come si legge sul loro sito, “l’idea musicale nasce dal mostrare le mille voci che può avere un contrabbasso acustico, partendo da una traccia registrata e poi lavorata, filtrata, anche stravolta, fino ad ottenere una base dove quasi non si avverte più il suono originale, carica di sonorità bizzarre, inconsuete, ma anche sorprendentemente consonanti. A questo, si aggiungono i testi e la melodia della voce per arrivare ad una inaspettata casa dove è la forma canzone ad accoglierci, per raccontare storie ed emozioni che ci attraversano, nel nostro essere, nel nostro tempo”.

Tre video

In apertura, a partire dalle 21.30, verranno proiettati tre video, in quello che viene definito un “incontro di poetiche diverse ma affini”: si tratta di “Il mio cinema” di Daniele Gaglianone, “Diane” di Alessandro Viale e “Le colline di fronte” di Carlo Cagnasso. Il primo interpreta l'omonimo brano contenuto nel precedente disco “Un tempo, appena”, il secondo si contraddistingue per una particolare ripresa live realizzata al Folk Club, mentre il terzo interpreta l'omonimo brano del nuovo album attraverso un lavoro di animazione. L'inizio della serata è previsto alle 20.30 con un aperitivo.

Super Fluo

La nascita dell'associazione Super Fluo concretizza un percorso che parte da lontano: “In questo modo – spiegano i promotori - uniamo anni di esperienze nell’ambito artistico per restituire momenti collettivi, live, festival, workshop, presentazioni di dischi: un mettersi insieme di formazioni culturali legate a doppio filo con la musica e le arti visive. Il tutto con tre nuclei e nuova linfa: Solitunes, con il suo catalogo di 10 album in solo, decine di live solitari e festival, Kalakuta ReCpublic Studio/K-Brothers, studio di registrazione e spazio creativo nelle campagne cuneesi, e Hidden Jams, format per portare la musica al di fuori degli spazi tradizionali esaltando siti di rilevanza paesaggistica”.