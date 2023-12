Torino rinnova il parco mezzi, 289 veicoli green e in sharing. Ed il sindaco Peyron girava già con la Balilla elettrica

Il parco mezzi della Città di Torino diventa "verde" e in sharing. L'obiettivo del progetto "Green To Share" è favorire la mobilità sostenibile e l’utilizzo di mezzi ecologici, a partire dai dipendenti comunali. Torino è la prima pubblica amministrazione italiana a promuovere un nuovo sistema di gestione del parco veicoli aziendali in condivisione. A inaugurarlo ufficialmente oggi sono state la vicesindaca Michela Favaro e l’assessora alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta.

Mezzi più ecologici per 7mila uomini

“Grazie a questo progetto – spiega Favaro – rinnoviamo la flotta mettendo a disposizione degli oltre 7mila uomini e donne che lavorano nei diversi settori comunali dislocati in città mezzi più ecologici e un sistema di spostamento rapido ed intuitivo".

3 mln di investimento

Un investimento reso possibile grazie a circa 3milioni di euro di Fondi React-EU, che metteranno a disposizione dei dipendenti delle 59 sedi comunali un totale di 289 veicoli, suddivisi tra 87 veicoli elettrici (39 Fiat 500 e 48 Opel Corsa), 31 veicoli ibridi (Lancia Y) e 182 veicoli già appartenenti al parco auto comunale adattati al nuovo sistema di car sharing.

Come funziona

Tutte le auto saranno prenotabili tramite piattaforma telematica dal proprio computer o con una apposita app per smartphone. Sempre con il proprio smartphone o con il badge personale i dipendenti potranno accedere al veicolo prenotato, sbloccarlo ed utilizzarlo per gli spostamenti di lavoro.

Colonnine di ricarica collocate nelle varie sedi comunali permetteranno poi di ricaricare i mezzi elettrici dopo l’utilizzo.

Le prime auto sono già in servizio e il nuovo sistema entrerà progressivamente in vigore entro fine anno.

Il mezzo elettrico di Peyron

I nuovi mezzi ecologici del Comune hanno avuto un illustre precedente già nello scorso secolo: era il 1953, infatti, quando una Fiat Balilla degli anni ’30, che veniva utilizzata dal sindaco Amedeo Peyron per i suoi spostamenti in città, venne trasformata in auto a motore elettrico dai meccanici comunali. Nel vano motore e nel bagagliaio due ingombranti batterie le consentono, ancor oggi, di viaggiare, seppure per pochi chilometri.

"Scelte amministrazione per lotta inquinamento"

“La scelta di Torino, prima in Italia, - ha sottolineato Foglietta - di un green sharing a disposizione dei dipendenti comunali per agevolare lo svolgimento delle loro mansioni al lavoro è una bella notizia per l'ambiente, ma soprattutto per l'esempio che offre". "Il settore pubblico - ha aggiunto - è centrale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e le scelte di consumo della pubblica amministrazione con la crescita degli ‘acquisti verdi’ e l'aumento degli investimenti per riqualificare il patrimonio immobiliare, rivestono, insieme ai comportamenti dei dipendenti, grande importanza nell'ottica del risparmio energetico e della lotta ai cambiamenti climatici e all'inquinamento".