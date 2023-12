Bardonecchia, è ancora bufera sul teleriscaldamento. Blitz alla centrale: "Niente malfunzionamenti: disservizi colpa del gestore"

E' ancora bufera, a Bardonecchia. E non si tratta del meteo, ma del teleriscaldamento, che già lo scorso inverno aveva fatto registrare numerosi disservizi e lamentele (dei residenti, ma anche dei villeggianti). Da Palazzo civico, infatti, fanno sapere che "L'Amministrazione Comunale, attraverso i suoi legali, insieme a quelli di alcuni condomini, hanno rispettivamente diffidato la Società Lumina e fatto ricorso al giudice secondo l'articolo 700 CPC per la riattivazione del servizio staccato per presunta morosità. Gli impianti sono stati tutti riattivati nel giro di pochi giorni".

Sopralluogo alla centrale di teleriscaldamento

Alcune settimane fa (era giovedì 16 novembre) "è stato presentato dall'ingegner Poggio lo studio sull'analisi delle fatture affidato al Politecnico e diffuso l'indice di revisione da applicare per la rivalutazione delle fatture emesse". E ancora: "Il giorno 27 novembre il professor Poggio, il sindaco, la polizia e i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo presso la centrale del teleriscaldamento durato oltre 5 ore. La conclusione, riportata dal Professor Poggio, sottolinea che non ci sono ragioni tecniche per cui la centrale non eroghi a tutte le utenze calore in modo uniforme e adeguato alla richiesta ed alle temperature. Non ci sono, quindi, malfunzionamenti".

"Per questo motivo - conclude l'amministrazione comunale -, i disservizi sono da contestare alla Società Lumina, che deve provvedere a ripristinare le condizioni ottimali presso le singole utenze". E su questo tema, l'ordinanza dovrebbe essere emanata in giornata "per garantire le corrette condizioni di funzionamento del sistema di teleriscaldamento di Bardonecchia".

Si cerca un nuovo gestore