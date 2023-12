Differenziata, Torino fa i compiti a casa. "Cresciamo ogni anno, ma l'82% è irraggiungibile"

E' questo l'appello che lancia Paola Bragantini , presidente di Amiat , in occasione del convegno per i 20 anni di Fct holding, la finanziaria del Comune che si occupa delle partecipate. " Torino aumenta di un punto all'anno la sua raccolta differenziata: ora ci attestiamo al 55%, ma l'obiettivo è più alto ". " Questo sarà un anno decisivo, perché arriviamo a servire anche il centro urbano e le frazioni. Puntiamo a raggiungere il 65% ".

Un traguardo che però non basta: "La legge regionale ci fisserebbe l'82% come obiettivo - dice ancora Bragantini - Ma come si può pensare che una città come Torino, con le sue caratteristiche, possa raggiungere questa quota?". E aggiunge: "Quando parliamo di ambiente bisogna porsi obiettivi realistici, anche ambiziosi, ma non lunari. Altrimenti non si sprona nessuno: un po' di sforzo sì, ma altrimenti si scoraggia il cittadino".