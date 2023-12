Dai Fridays ai sindacati e Legambiente, Torino in piazza contro la Cop28: "Serve giusta transizione ecologica" [FOTO]

In piazza Castello la protesta contro la Cop28 in corso a Dubai

Torino scende in piazza contro la Cop28. Fridays For Future Torino, CGIL Torino e Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta si sono dati appuntamento questo pomeriggio in piazza Castello per protestare contro la Conferenza sul clima Onu, in svolgimento a Dubai. La motivazione?

"Preoccupanti affermazioni su combustibili"

"In un contesto - spiega Edoardo dei Fridays - in cui la crisi climatica si fa sempre più evidente e difficile da arginare, il presidente della più importante conferenza internazionale sul tema, Sultan Al Jaber, dichiara che ridurre l’uso dei combustibili fossili non c’entra nulla con la crisi climatica". "Sono affermazioni - prosegue l'attivista - fortemente preoccupanti e antiscientifiche che confermano l’impegno del paese ospitante nel difendere l’industria petrolifera invece del clima globale".

A fargli eco Sergio Capelli, direttore di Legambiente Piemonte: "In Italia i nemici più pericolosi della transizione ecologica sono i rallentatori. È assurdo che ci vadano sei anni per un impianto eolico e sei mesi per un rigassificatore".

"Quale posizione ha Torino su Cop28?"

Accanto a loro Elena Ferro, segretaria Cgil Torino: "Noi chiediamo una giusta transizione ecologica: se non andiamo in questa direzione, perdiamo posizionamento sul mercato". "La Cop28 - prosegue la sindacalista - sta andando verso il nucleare: l'Italia, con due referendum, aveva detto no". "Anche il sindaco Stefano Lo Russo - aggiunge - ha partecipato alla Conferenza sul clima, ma non sappiamo cosa ha detto: quale è la posizione di Torino nella Cop28?".

"Anche a livello locale - hanno spiegato in maniera unitaria - è necessario mettere in moto un processo che porti verso la giusta transizione, raggiungibile attraverso un radicale cambiamento di sistema che assicurerebbe un clima sano, aumenterebbe i posti di lavoro e permetterebbe di avere salari più alti e città più vivibili".