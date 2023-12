Piazza Foroni sotto assedio di pusher e disperati. Il G.O.I.A. attacca: "È ora di riprenderci la piazza" 

Qualcuno salvi piazza Foroni da tossicodipendenti e pusher, dal degrado. Lo storico mercato, come noto, soffre da tempo di problemi legati al degrado e alla criminalità: spaccio e furti sono all'ordine del giorno. Gli ambulanti, stanchi della situazione, non vogliono però arrendersi e le manifestazioni per richiedere maggiore sicurezza non mancano.

A tirare le fila il G.O.I.A., sindacato degli ambulanti e del microcommercio, che ha annunciato un'assemblea pubblica in piazza Foroni il prossimo 13 dicembre alle ore 17. L'obiettivo è quello di tenere alta l'attenzione sul tema, cercando di sensibilizzare il quartiere e le istituzioni per risolvere il problema del degrado.

“E’ ora di riprenderci la piazza: basta con il degrado, ridiamo colore a Barriera di Milano una volta per tutte” dichiara Giancarlo Nardozzi, presidente del G.O.I.A. “Sentiamo storie dei commercianti che sembrano surreali: onesti lavoratori che costantemente hanno problemi di sicurezza o di furti della merce”.

Il Comune accoglierà il sindacato per un tavolo di confronto il 15 dicembre, dove verranno presentate le iniziative e le richieste dei proprietari dei banchi di piazza Foroni. Una proposta già annunciata è e la richiesta di una camionetta dell'esercito al fine di presidiare al meglio l'area e tutelare i commercianti.