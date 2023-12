Pogba, carriera a rischio: la Procura antidoping chiede 4 anni di squalifica per lo juventino

Una mazzata tremenda, che potrebbe porre di fatto fine alla carriera del calciatore, considerato che a marzo spegnerà 31 candeline su una torta di compleanno che rischia di essere amarissima. La Procura Antidoping ha chiesto per Paul Pogba il massimo della pena possibile, 4 anni di squalifica, il doppio di quanto avrebbe potuto chiedere nel caso in cui fosse emersa la non consapevolezza della sostanza proibita in questione.

La positività a fine agosto

Il centrocampista della Juve era stato trovato positivo al termine del match contro l'Udinese (quando neppure era sceso in campo) del 20 agosto a un ormone del testosterone e le controanalisi effettuate a ottobre confermarono la positività. Il problema è che tutto sarebbe stato causato da un integratore che il francese avrebbe acquistato negli Stati Uniti sotto consiglio di un esperto di fiducia, lasciando all'oscuro lo staff sanitario bianconero fino al momento della notifica.

Carriera a rischio

Durante il periodo della sospensione cautelare, la Juve ha potuto ridurre lo stipendio monstre di Pogba (8 milioni a stagione, ndr) al minimo salariale. Se il processo dovesse confermare le richieste dell'accusa, per il francese sarebbe di fatto una conclusione anticipata della carriera, dovendo affrontare 4 anni di forzata inattività.

Prosegue l'inchiesta Prisma

Intanto, dal fronte sportivo a quello della giustizia ordinaria, la procura della Repubblica di Roma muove i primi passi nell'inchiesta Prisma. Dopo che la Cassazione, il 6 settembre, aveva dichiarato l'incompetenza territoriale di Torino ordinando la trasmissione degli atti nella Capitale, gli inquirenti romani hanno chiesto oggi alla Juventus di acquisire la documentazione "relativa, in particolare, ai bilanci al 30 giugno 2022".

L'inchiesta Prisma è quella che vedeva indagate 12 persone tra cui gli ex vertici bianconeri, da Andrea Agnelli a Pavel Nedved, da Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene, oltre alla stessa società bianconera come persona giuridica. Le accuse, a vario titolo, erano quelle di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni, anche per i risvolti legati al fatto che la Juve è società quotata in Borsa.